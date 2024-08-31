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Появились подробности о летчике сбитого на Украине истребителя F-16

НПО: украинский летчик Месь агитировал за передачу ВСУ боевых самолетов Запада

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Летчик Алексей Месь, погибший в результате падения одного из переданных Украине американских самолетов-истребителей F-16, активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада. Об этом сообщается на странице неправительственной организации Wingmen for Ukraine в соцсети X.

В посте говорится, что Месь был сторонником расширения военных возможностей Украины. Он вместе со своим коллегой Андреем Пильщиковым в 2022 году поехал в США, чтобы лоббировать поставку F-16 для Киева.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий.

В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение, а пилот погиб.

Газета The Wall Street Journal писала, что причиной крушения F-16 стала ошибка пилота, сделанная в условиях «массированного ракетного обстрела».

Ранее Зеленский уволил командующего ВВС Украины после крушения F-16.

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