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В секторе Газа появился новый израильский коридор

Sky News: Израиль создал новый коридор для долгосрочного присутствия в Газе

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Israeli Defense Forces/Reuters

Израильские военные создали на севере сектора Газа новый коридор шириной до одного километра, что может свидетельствовать о планах еврейского государства сохранить свое присутствие в палестинском анклаве на долгий срок. Об этом сообщил телеканал Sky News, сославшись на анализ спутниковых снимков от компании Forensic Architecture.

По информации журналистов, дорога идет от границы Израиля с сектором Газа до города Бейт-Ханун. В материале подчеркивается, что для создания коридора солдатам еврейского государства пришлось снести несколько жилых домов. Это позволило сделать трассу достаточно широкой для передвижения бронированной техники.

Как сказал эксперт Forensic Architecture Самане Моафи, действия израильских властей напоминают «отточенные колониальные приемы». Он выразил уверенность, что целью еврейского государства является фрагментация и разделение палестинского народа.

При этом журналисты обратили внимание, что до создания новой дороги Израиль уже контролировал два стратегически важных коридора на территории сектора Газа. Речь идет о коридоре Нецарим и Филадельфийском коридоре. Первый проходит в районе города Газа и пересекает палестинский анклав с запада на восток, а второй расположен на его границе с Египтом.

Ранее в палестинском движении ХАМАС оценили ход переговоров о прекращении огня с Израилем.

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