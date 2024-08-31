ВС РФ поразили пункт временной дислокации украинских военных в Сумской области

Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона украинских войск в районе населенного пункта Чернетчина в Сумской области Украины, граничащей с российской Курской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает ТАСС.

По данным ведомства, российские разведчики обнаружили пункт временной дислокации 3-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 30 километрах юго-восточнее Сум.

Российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожили два грузовых автомобиля, два автомобиля повышенной проходимости, автобус для перевозки личного состава и до 35 украинских военнослужащих.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские войска ударом «Искандера» уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества ВСУ в Сумской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.