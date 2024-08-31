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Четыре дрона сбиты над Белгородской, Орловской и Курской областями за ночь

Минобороны: силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над тремя регионами РФ за ночь

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Inna Varenytsia/REUTERS

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили четыре украинских беспилотника (БПЛА) над Белгородской, Орловской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, в течение ночи в ходе пресечения попыток украинских военных атаковать объекты в России с помощью дронов самолетного типа два беспилотника были сбиты над Белгородской областью, еще по одному — над Орловской и Курской.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом также был уничтожен украинский беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений после падений обломков дрона не зафиксировали. На место были направлены оперативные и экстренные службы.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции в период с 24 по 30 августа сбили один украинский истребитель МиГ-29 и три ракеты ATACMS американского производства.

Ранее один из шести переданных Украине западных истребителей F-16 потерпел крушение.

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