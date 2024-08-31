Прилет снаряда ВСУ по гражданской машине под Белгородом попал на видео

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) попал в гражданский автомобиль. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На кадрах с видеорегистратор зафиксировал попадание в ехавший навстречу по дороге автомобиль, после чего произошел мощный взрыв. Еще один снаряд попал в деревья, которые стояли вдоль трассы.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire.

В результате обстрела в городе были повреждены кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, в третьем пострадало остекление. Кроме того, ущерб нанесен двум социальным и двум коммерческим объектам, а также девяти автомобилям. На окраине города произошло возгорание сухой травы, которое вскоре удалось ликвидировать.

В поселке Дубовое Белгородского района рядом с торговым центром были повреждены 13 автомобилей. Прямые попадания вызвали возгорание двух жилых домов, легкового автомобиля и гаража, пожар был оперативно ликвидирован. Также в Дубовом пострадали один многоквартирный дом и пять частных домов. В поселке Новосадовый произошло возгорание сухой травы, которое также удалось потушить.

Ранее в Белгороде увеличилось число раненых после обстрела ВСУ.