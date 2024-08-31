Несколько американских солдат пострадали в ходе рейда против боевиков ИГ

Не менее пяти американских солдат получили ранения в результате рейда против террористов ИГ (организация запрещена в России) в Западном Ираке, еще двое военных были ранены «в результате падений» в ходе прошедшей операции. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на чиновника из министерства обороны США, пожелавшего остаться неизвестным.

До этого Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что 29 августа совместно с иракскими силами безопасности ликвидировало 15 боевиков ИГ в Западном Ираке.

«В ходе рейда были ранены пять американских солдат, а двое других получили травмы в результате падений во время операции», — приводятся слова источника.

В июне телеканал NBC, ссылаясь на источники, сообщал, что в США были задержаны восемь уроженцев Таджикистана, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство».

Ранее сообщалось, что Талибы (организация запрещена в России) будут наказывать госслужащих за пропуск молитв.