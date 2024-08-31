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В Харьковской области рассказали об уличных боях в Волчанске

Ганчев: российская армия улучшила позиции в Волчанске в ходе городских боев

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал РИА Новости, что российская армия улучшила позиции в Волчанске, где идут городские бои.

Он напомнил, что речка Волча разделяет Волчанск на две части, и южную часть контролируют украинские войска.

«Там происходят ежедневно позиционные бои. Наши парни удерживают ранее занятые позиции и улучшают свои позиции», — рассказал Ганчев.

Он уточнил, что ведется много уличных боев в жилой зоне города.

27 августа военный эксперт Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к позиционным боям под Волчанском в Харьковской области из-за дефицита сил и средств.

До этого Марочко говорил, что, несмотря на высокие потери, украинские войска пытаются контратаковать под Волчанском. По его словам, ВСУ здесь чаще всего действуют малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники. Также украинские военные стали чаще использовать наземные дроны и БПЛА.

Ранее командир расчета назвал приоритетную цель ВСУ в Харьковской области.

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