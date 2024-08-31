В Белгороде увеличилось число раненых после обстрела ВСУ

Число пострадавших мирных жителей при ударе ВСУ по Белгороду достигло 46 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Среди пострадавших — семь несовершеннолетних, один из которых находится в тяжелом состоянии после операции. В больницах сейчас лечатся 37 человек, двоих из них готовят к перевозке в Москву.

Накануне Гладков сообщал, что ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire.

В результате обстрела в городе были повреждены кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, в третьем пострадало остекление. Кроме того, ущерб нанесен двум социальным и двум коммерческим объектам, а также девяти автомобилям. На окраине города произошло возгорание сухой травы, которое вскоре удалось ликвидировать.

В поселке Дубовое Белгородского района рядом с торговым центром были повреждены 13 автомобилей. Прямые попадания вызвали возгорание двух жилых домов, легкового автомобиля и гаража, пожар был оперативно ликвидирован. Также в Дубовом пострадали один многоквартирный дом и пять частных домов. В поселке Новосадовый произошло возгорание сухой травы, которое также удалось потушить.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.