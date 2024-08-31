В Сумской области уничтожили склад ВСУ

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские войска ударом «Искандера» уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ был обнаружен в пяти километрах южнее Сумы, в районе населенного пункта Нижняя Сыроватка.

Средствами объективного контроля на объекте наблюдалась продолжительная повторная детонация и его последующее полное выгорание, подчеркнули в Минобороны.

До этого в городе Сумы на Украине начался крупный пожар, из-за чего в отдельных районах наблюдается задымление.

Накануне координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли удары по складу в Сумах, где часто видели грузовики Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, прилет пришелся в северную часть города, это произошло около 2:00 мск. После удара начался серьезный пожар с детонацией. Огонь пытаются ликвидировать до сих пор.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.