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В Германии заявили о нарушении НАТО договора «2+4»

Общественник Шлютер: расширение НАТО на восток грубо нарушило договор «2+4»

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Spc. Ryan Lucas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Договор о всестороннем урегулировании в отношении Германии, известный как «2+4», который стал юридической основой для вывода советских войск и объединения страны, в настоящее время фактически игнорируется в общественных дебатах. Такое мнение высказал заместитель председателя общественной организации «Берлинские друзья народов России» Лотар Шлютер в интервью ТАСС, приуроченном к 30-летию вывода советских войск из Германии.

Он отметил, что именно договор «2+4» лег в основу решения о выводе советских войск из Восточной Германии. В статье 2 этого документа было согласовано с западными союзниками, что «с немецкой земли должен исходить только мир».

Шлютер добавил, что расширение НАТО на восток, достигшее границ России, а также военный конфликт между Украиной и Российской Федерацией нарушило данное мирное условие договора.

По словам зампреда организации, данный документ в настоящее время не имеет никакого влияния на внутреннюю и внешнюю политику ФРГ.

До этого научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что вывод российских военнослужащих из Германии является предательством как для народа, так и для государства, а также для самих военных.

Ранее сообщалось, что ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи.

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