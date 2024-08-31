Договор о всестороннем урегулировании в отношении Германии, известный как «2+4», который стал юридической основой для вывода советских войск и объединения страны, в настоящее время фактически игнорируется в общественных дебатах. Такое мнение высказал заместитель председателя общественной организации «Берлинские друзья народов России» Лотар Шлютер в интервью ТАСС, приуроченном к 30-летию вывода советских войск из Германии.

Он отметил, что именно договор «2+4» лег в основу решения о выводе советских войск из Восточной Германии. В статье 2 этого документа было согласовано с западными союзниками, что «с немецкой земли должен исходить только мир».

Шлютер добавил, что расширение НАТО на восток, достигшее границ России, а также военный конфликт между Украиной и Российской Федерацией нарушило данное мирное условие договора.

По словам зампреда организации, данный документ в настоящее время не имеет никакого влияния на внутреннюю и внешнюю политику ФРГ.

До этого научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что вывод российских военнослужащих из Германии является предательством как для народа, так и для государства, а также для самих военных.

Ранее сообщалось, что ЕС вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи.