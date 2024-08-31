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Группировка «Восток» сорвала усиление позиций ВСУ в семи районах

МО: «Восток» сорвал усиление передовых позиций и ротацию ВСУ в семи районах

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российская группировка войск «Восток» в течение суток предотвратила попытки усилить передовые позиции, провести ротацию и перебросить резервы украинских вооруженных сил (ВСУ) в семи районах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра данной группировки Александра Гордеева.

«Подразделения «Востока» продолжают выполнять свои задачи в зоне специальной военной операции. В результате активных действий удалось улучшить позиции на переднем крае и остановить попытки противника укрепить передовые позиции, провести ротацию и перебросить резервы в районы Водяного, Пречистовки, Новоукраинки, Новодонецкого, Новополя, Сторожевого и Луговского», — отметил он.

Кроме того, как добавил Гордеев, артиллерийским огнем и тяжелыми огнеметными системами группировки были уничтожены опорные пункты и скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады, а также 128-й, 123-й, 108-й и 102-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Великой Новоселки, Нескучного, Зализничного и Гуляйполя.

До этого российские военные поразили склад с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и скопление бронетехники в Харькове, на место выехали «скорые».

Ранее войска «Запада» взяли под контроль село в ЛНР.

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