Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что командир взвода спас 18 бойцов в Суджанском районе Курской области при нападении на регион Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Алаудинов утверждает, что случай произошел около недели назад, когда из Суджи выводили 18 срочников. Их командир вывел свой взвод с пограничных постов и вывел в саму Суджу.

В городе они укрылись в доме, когда их начали закидывать гранатами. Командир взвода приказал остальным уходить и прикрывал их около 10 минут, в котором он, по предположению Алаудинова, погиб.

До этого Алаудинов заявил, что российские бойцы нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении.

Накануне в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 16 населенных пунктах Курской области.

Ранее в силовых структурах заявили о расправах ВСУ над жителями Курской области.