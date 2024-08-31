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В МИД РФ рассказали о шантаже сотрудников ЗАЭС со стороны Киева

Мирошник: Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, склоняя к терактам

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Нина Зотина/РИА Новости

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник заявил, что Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая их родным и склоняя к совершению терактов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он утверждает, что Киев вычисляет родственников тех, кто работает на АЭС, чтобы оказать на них давление или провоцировать на то, чтобы они совершили теракт, передали какую-то информацию в интересах Украины.

Мирошник рассказал, что люди в подобных ситуациях уходят с предприятий или покидают должности, которые подразумевают риски, похожие на совершение террористического акта.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в преддверии своей поездки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) на следующей неделе призвал «любой ценой» не допустить ядерную аварию.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что МАГАТЭ должно более четко выражать свою позицию по положению АЭС в зоне вооруженного конфликта.

Ранее Гросси назвал преувеличением сравнение Чернобыльской и Курской АЭС.

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