В РВИО назвали вывод российских войск из ФРГ предательством

Вывод российских военнослужащих из Германии (Западная группа войск) является предательством как для народа, так и для государства, а также для самих военных. Таким мнением поделился научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, сообщает РИА Новости.

«Отведение военного контингента Западной группы из Германии можно расценивать как предательство нашей страны и народа, но, прежде всего, это провинились (президент СССР) Михаил Горбачев и (бывший президент РФ) Борис Ельцин, которые предали наших военнослужащих, находившихся на службе в ГДР, и их семьи,» - отметил Мягков.

По его словам, процесс вывода российских военных проходил с позором и унижением, под насмешки прессы, фактически оставляя их без поддержки.

31 августа 1994 года Западная группа войск в Германии (прежняя ГСВГ) официально прекратила существование, она была самой многочисленной частью вооруженных сил страны.

До этого сообщалось, что Германия расследует возможную российскую диверсию на двух военных базах. Представитель немецких военных Ульрих Фонроберт рассказал, что ночью в заборе вокруг базы в Кельне была проделана дыра — причастных к этому не нашли.

Ранее украинский посол счел российским шантажом слив переговоров немецких военных.