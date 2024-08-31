Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов утверждает, что российские бойцы нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что украинские военные пытались продавить участок, где находились российские войска. Алаудинов добавил, что его подразделения также уничтожили несколько бронированных боевых машин.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 16 населенных пунктах Курской области.

Из этой же сводки следует, что за сутки потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении составили более 380-ти военнослужащих. Также украинской армией были потеряны один танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и восемь автомобилей, отметили в Минобороны.

Ранее в силовых структурах заявили о расправах ВСУ над жителями Курской области.