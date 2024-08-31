В Рамштайне обсудят поставки Киеву средств ПВО

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым сообщил, что союзники планируют обсудить поставки средств противовоздушной обороны для Киева на предстоящей встрече контактной группы, проходящей в формате Рамштайн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Как сообщается, партнеры Киева будут стремиться решить неотложные военные потребности ВСУ, включая системы ПВО, необходимые для защиты от атак российских ракет и дронов.

Глава Пентагона также отметил, что Соединенные Штаты остаются преданными поддержке украинского государства.

«Не стоит сомневаться, что США не откажутся от помощи свободной и суверенной Украине», — привела пресс-служба американского министерства обороны слова Остина.

Отмечается, что следующая встреча контактной группы по военно-технической помощи Украине запланирована на 6 сентября на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

До этого отставной полковник Андрей Кошкин заявил, что противовоздушная оборона (ПВО) Украины постепенно ослабевает на фоне роста эффективности атак Вооруженных сил РФ.

Ранее в Польше отказались сбивать российские ракеты над Украиной.