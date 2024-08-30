В Сумах произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Отмечается, что в настоящее время в Сумской области объявлена воздушная опасность.

Также сегодня взрыв произошел в контролируемом Украиной Херсоне.

До этого 30 августа сообщалось, что в Сумах был поражен объект промышленной инфраструктуры. Отмечалось, что на промышленной инфраструктуре областного центра произошли взрывы, в результате чего помещение одного из предприятий загорелось.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.