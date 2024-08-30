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Один человек погиб и семь пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район погиб человек

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Павел Лисицын/РИА Новости

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район погиб один человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила несколько воздушных целей. Бригады скорой помощи уже доставляют раненых в медицинские учреждения, добавил губернатор.

«По предварительной информации, в городе Белгороде есть прямые попадания в МКД, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов», — написал Гладков.

До этого Гладков сообщил, что в результате атак украинских беспилотников на село Петровка в Белгородской области два человека получили ранения. Губернатор рассказал, что утром 30 августа дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на упомянутый населенный пункт.

Ранее беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в российском регионе.

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