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Суд продлил арест фигурантам дела о поставке бронежилетов Минобороны

Суд продлил арест фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ

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Басманный суд Москвы до декабря продлил арест гендиректору группы компаний «Пикет» Андрею Есипову и другим фигурантам по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Так, срок содержания под стражей обвиняемым Кальченко Михаилу Михайловичу, Антоновой Виктории Павловне и Есипову Андрею Сергеевичу продлевается до 3 декабря 2024 года. Суд также отказал адвокатам в избрании их подзащитным меры пресечения, не связанной с нахождением под стражей.

Заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

В апреле стало известно, что поставщика индивидуальных средств бронезащиты для Министерства обороны заподозрили в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта в 20 тысяч комплектов различных бронежилетов. Арестованный глава ООО «ГК «Пикет»» Андрей Есипов утверждал, что невиновен, и его оговорили бывшие сотрудники предприятия. По словам бизнесмена, бронежилеты его фирмы были протестированы в условиях, на которые «ГК «Пикет»» не могла повлиять, а за честность Есипова, как он утверждает, готовы поручиться некие генералы, с которыми ему не дали связаться.

Ранее стали известны подробности дела о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ.

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