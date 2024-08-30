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NYT рассказала о двух версиях крушения украинского F-16

NYT: Киев рассматривает версию крушения F-16 ВСУ из-за удара ЗРК Patriot

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Киев в качестве версии крушения истребителя F-16 рассматривает удар по нему дружественным огнем зенитно-ракетного комплекса Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The New York Times.

«Есть признаки того, что крушение могло быть связано с огнем по своим со стороны Patriot», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «одна из возможных версий заключается в том, что Patriot мог случайно обстрелять самолет».

Еще одна версия крушения — техническая неисправность американского истребителя.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий. В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты F-16 вынуждены использовать участки автодорог в качестве ВПП.

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