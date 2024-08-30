В США заявили, что ВСУ потеряли дорогостоящую западную технику в Курской области

Украина потеряла дорогостоящую западную технику во время атаки на Курскую область. Об этом заявил экс-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они (ВСУ) влили миллиарды долларов в создание этих ударных сил, и они исчезли, все танки: M1 Abrams, Challenger, новые танки Leopard, они в Курской области, их уничтожают», — говорится в сообщении.

По словам экс-разведчика, эта техника должна была использоваться для боев за Донбасс, однако Киев по факту впустую растратил инвестиции западных стран.

30 августа в МО РФ заявили, что после вторжения в Курскую область украинские войска потеряли более 7,8 тыс. бойцов. Также в ходе боевых действий в российском регионе ВСУ лишились 75 танков, 507 боевых бронированных машин, 53 артиллерийских орудий, 235 автомобилей, 64 бронетранспортеров, 36 боевых машин пехоты и более 31 единицы иных видов техники.

Ранее ВСУ сбросили бомбу на семью из трех россиян на мосту в Курской области.