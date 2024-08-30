Украинские пилоты F-16 вынуждены использовать участки автодорог в качестве ВПП

Пилоты ВСУ, управляющие истребителями F-16, вынуждены использовать участки автодорог в качестве взлетно-посадочных полос (ВВП), что создает дополнительные риски. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал LCI, в распоряжении которого есть соответствующее видео бывшего французского военного Ксавье Тительмана.

«Вместо того, чтобы взлетать с военных баз, солдаты украинской армии фактически оборудовали некоторые участки дороги, по которым обычно ездят автомобили и грузовики», — сообщают журналисты.

Кроме этого, Тительман заявил, что на некоторых километровых участках дорог отсутствует центральная разделительная полоса.

В материале говорится, что использовать для взлета военные базы небезопасно, так как России известно их местоположение.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий. В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

Ранее в Раде заявили о попытке командования ВСУ скрыть данные о крушении F-16.