Евросоюз вслед за НАТО откроет в Киеве офис по координации военной помощи

Министры обороны стран Европейского союза (ЕС) вслед за НАТО договорились об открытии офиса связи в Киеве по координации военной помощи Украине. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, слова которого передает РИА Новости.

«Евросоюз откроет офис для координации в Киеве. Это будут, вероятнее всего, военные. Пять-шесть человек, которые будут отвечать за координацию подготовки украинских военных», — сказал он по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе.

Также глава дипломатии ЕС сообщил, что страны Евросоюза решили увеличить цель по подготовке украинских военных до конца года с 60 до 75 тысяч.

Накануне Боррель на неформальной встрече глав МИД ЕС, куда он прибыл с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, приветствовал атаку украинских подразделений на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством» и призвал дать Киеву больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

Ранее в Совфеде назвали «глупостью» очередной план Борреля по Украине.