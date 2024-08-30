ВСУ сконцентрировали личный состав и технику в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«На купянском участке фронта противник сосредоточил большое количество личного состава и военной техники. Тяжелые бои продолжаются. Движемся дальше», — заявил чиновник.

До этого Министерство обороны России сообщило, что группировка ВС РФ «Запад» заняла село Синьковка под Харьковом.

Также в министерстве добавили, что в ходе боев группировкой «Запад» было поражено шесть механизированных, а также танковая, штурмовая и аэромобильная бригада ВСУ, а также две бригады теробороны и несколько бригад спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

В Минобороны указали, что были отражены 34 контратаки украинских штурмовых групп.

Ранее в Харьковской области произошла серия взрывов.