В Госдуме пригрозили жестким ответом на снятие ЕС запрета на удары по России

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия жестко и асимметрично ответит на снятие ограничений на использование украинскими войсками европейского оружия для ударов по территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с агентством Картаполов подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) почувствует российский ответ сразу.

29 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал атаку подразделений Вооруженных сил Украины на Курскую область, назвав это «стратегическим мужеством». Вместе с тем он призвал дать украинским войскам больше средств противовоздушной обороны, а также снять все ограничения на удары по территории России западным оружием.

Позднее Боррель также пообещал расширить подготовку украинских военнослужащих на территории стран Евросоюза сверх уже обученных 60 тысяч солдат.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отмечал, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям.

Ранее в Совфеде ответили на призыв Борреля бить по РФ словами «может прилететь обратно».