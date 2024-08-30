МО РФ оценило потери ВСУ после вторжения в Курскую область

Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 7,8 тысячи человек после вторжения в Курскую область.

Также известно о 75 уничтоженных танках ВСУ, 36 боевых машинах пехоты, 64 бронетранспортерах, 507 боевых бронированных машинах, 235 автомобилях, 53 артиллерийских орудиях, 15 пусковых установках реактивных систем залпового огня (РСЗО), включая, в том числе четыре HIMARS и одну MLRS, пять зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 11 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС контрбатарейной борьбы, а также несколько инженерных машин.

По данным ведомства, за неделю ВСУ потеряли (считаются как возвратные, так и безвозвратные потери) до 3720 военнослужащих, семь танков, 14 боевых бронированных машин, в том числе БМП «Marder» и два бронетранспортера М113, 38 автомобилей, а также РСЗО «Град» и 42 орудия полевой артиллерии.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в живых осталось меньше половины бойцов ВСУ, которые вошли Курскую область.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.