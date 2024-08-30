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Раскрыты потери ВСУ в зоне проведения СВО за неделю

В Минобороны России сообщили, что ВСУ за неделю потеряли 16 910 бойцов

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В министерстве обороны РФ сообщили, что за неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 16 910 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По данным ведомства, за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 3 580 военнослужащих, «Юг» — свыше 4 840, «Запад» — свыше 3 450, «Центр» — до 3 720, «Днепр» — до 460, «Восток» — до 860.

30 августа в Минобороны РФ сообщили, что подразделениями группировки войск РФ «Север» при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии за сутки отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское Поречное в Курской области.

Также в ведомстве заявили, что российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 16 населенных пунктах Курской области.

28 августа в МО рассказали, что российские войска поразили лагерь иностранных наемников в зоне специальной военной операции.

Ранее российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников в Кривом Роге.

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Операция на Украине
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