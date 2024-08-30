Минобороны рассказало о массированном ударе по объектам Украины за неделю

Министерство обороны России рассказало, что с 24 по 30 августа Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и 14 групповых ударов по украинским объектам.

Отмечается, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками.

«В результате которых поражены: критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что были поражены ряд важных военных объектов.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 16 населенных пунктах Курской области. По данным оборонного ведомства, удар был нанесен по 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированным, 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, а также по 1004-й бригаде охраны и обеспечения.

Ранее стали известны потери украинской армии в Сумской области.