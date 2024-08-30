Военные из российской группировки войск «Запад» взяли под контроль село Стельмаховка в ЛНР и село Синьковка в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в сводке.

«В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также в министерстве добавили, что было поражено шесть механизированных, а также танковая, штурмовая и аэромобильная бригада ВСУ, а также две бригады теробороны и несколько бригад спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

В Минобороны указали, что были отражены 34 контратаки украинских штурмовых групп.

Потери ВСУ составили более 3450 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, включая американские бронетранспортеры М113 и 51 автомобиль.

Накануне в российском военном ведомстве сообщили, что расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки российских войск «Запад» в одном из районов специальной военной операции уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками, взлетную площадку и живую силу противника.

Ранее удар «Ланцета» по бронемашине ВСУ в Курской области попал на видео.