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Российские военные взяли под свой контроль четыре населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС России освободили за неделю четыре населенных пункта в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские солдаты за прошедшую неделю взяли под свой контроль четыре населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Центр». Они вынудили Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинуть населенные пункты Орловка, Николаевка, Новожеланное и Камышевка.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям семи механизированных и двух егерских бригад украинских войск. Также ударам подверглись места скопления живой силы и техники одной штурмовой и одной воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад территориальной обороны и одной штурмовой бригады «Лють» в составе Национальной полиции Украины.

«Отражены 50 контратак подразделений ВСУ», — добавили в ведомстве.

30 августа газета Financial Times со ссылкой на члена 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ сообщила, что оборона Покровка (Красноармейска) в ДНР может пасть быстрее, чем в случае с Бахмутом (Артемовском). По словам мужчины, который пожелал сохранить анонимность, он никогда не видел столь стремительного продвижения ВС РФ на поле боя, как сейчас в Донбассе.

Ранее российские военные заявили о взятии очередного населенного пункта в ДНР.

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