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Сапер МЧС рассказал о ситуации с минами в Донбассе

МЧС: ВСУ оставляют в Донбассе мины-ловушки, рассчитанные на мирное население

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Depositphotos

Украинские военнослужащие, отступая в Донбассе, минируют дома, квартиры и зоны отдыха, на этих минах часто подрываются обычные люди. Об этом в интервью РИА Новости рассказал сапер специализированного отряда разминирования МЧС из Севастополя с позывным «Сыч».

По его словам, бывало так, что гранату находили в совершенно непредсказуемых местах, например, в печи или под картоном на земле, на крючках на деревьях. Человек клал в печь бревно, после чего происходил взрыв.

Спасатель рассказал, что отряд МЧС работает в зоне спецоперации с 2022 года. Первая командировка была в Северодонецк, Лисичанск, Рубежное на территории Луганской народной республики (ЛНР).

Большое количество мин находили в частных домах, на берегу озера.

«Страдали в основном рыбаки, когда подходили к озеру. Война, есть нечего… они идут с удочками поймать рыбы и натыкаются там на противопехотные мины, на растяжки... ну, и в квартирах тоже», — поделился «Сыч».

Руководит работой спецотряда полковник внутренней службы Николай Тисельский. Он отметил, что тактика минирования имеет явно западный характер: «зайти со спины и ударить ножом в спину».

Ранее в ЛНР ехавший на кладбище автобус подорвался на мине.

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Операция на Украине
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