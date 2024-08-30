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В ВСУ предупредили о риске уничтожения всей «Южной» группировки украинских войск

Экс-журналист Станислав Асеев допустил уничтожение всей «Южной» группировки ВСУ

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nna Varenytsia/Reuters

«Южная» группировка украинских войск рискует быть полностью уничтоженной в рамках продвижения Вооруженных сил РФ на Красноармейском (Покровском) направлении. Об этом в комментарии для газеты Financial Times заявил бывший журналист, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), Станислав Асеев.

В прошлом мужчина работал корреспондентом в Донецке под псевдонимом Станислав Васин. Однако в 2017 году власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили его в шпионаже, и через два года экс-журналиста приговорили к 15 годам лишения свободы.

Но позже Асеева освободили. Он принял участие в обмене пленными и оказался на Украине, в 2023 году присоединившись к армии страны.

«[Возможно] уничтожение всей южной группировки сил [Украины], а не только Покровска», — сказал бывший корреспондент, комментируя ситуацию на фронте.

По его словам, активное продвижение ВС РФ на Красноармейском направлении обусловлено целым комплексом причин. В том числе речь идет об отсутствии у ВСУ укреплений и непонимании командованием проблем на поле боя, которые «очевидны каждому солдату в окопах».

Асеев подчеркнул, что сейчас украинские войска уже ничего не смогут сделать на упомянутом участке фронта. Теперь властям страны остается только «эвакуировать как можно больше людей», резюмировал он.

Ранее в ВСУ рассказали, как быстро может пасть их линия обороны в районе Покровска.

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