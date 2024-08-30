Российские войска ударили по резервам ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 16 населенных пунктах Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, удар был нанесен по 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированным, 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, а также по 1004-й бригаде охраны и обеспечения. Операция проводилась в районе населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь.

Помимо этого, по информации министерства, российская авиация нанесла удар по позициям 41-й и 54-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад украинской армии, а также 1-й бригады нацгвардии, 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в Сумской области.

Из этой же сводки следует, что за сутки потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении составили более 380-ти военнослужащих. Также украинской армией были потеряны один танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и восемь автомобилей, отметили в Минобороны.

Ранее в силовых структурах заявили о расправах ВСУ над жителями Курской области.