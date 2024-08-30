Министерство обороны России сообщило, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении составили более 380-ти военнослужащих.

Также ими были потеряны один танк и 21 боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и восемь автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 7800 военнослужащих. Также были потеряны 75 танков и другая военная техника и оружие.

До этого сообщалось, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота РФ захватили в Курской области американский бронетранспортер (БТР) MaxxPro, переданный Вооруженным силам Украины. 13 августа российские морпехи в ходе выполнения боевых задач в Курской области захватили американский бронеавтомобиль Cougar H. До этого Минобороны России сообщило, что подразделения войсковой группировки «Север» захватили станцию Starlink во время штурма позиций ВСУ в приграничной зоне Курской области, уничтожив при этом четырех украинских военнослужащих. Украинская армия расположилась в лесу.

Ранее американские журналисты указали на неясность цели атаки ВСУ на Курскую область.