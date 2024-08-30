Минобороны РФ отчиталось о ходе отражения атаки ВСУ на Курскую область

Подразделениями группировки войск РФ «Север» при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии за сутки отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское Поречное в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные сорвали попытки проведения атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька. В результате ВСУ лишились до 40 военнослужащих, трех боевых бронированных машин и двух автомобилей.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.