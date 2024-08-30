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Росгвардия приняла на вооружение обновленный автомат АК-12

Модернизированный по опыту СВО автомат АК-12 приняли на вооружение Росгвардии

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РИА Новости

Обновленный по опыту специальной военной операции автомат АК-12 образца 2023 года приняли на вооружение Росгвардии. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«5,45-мм автомат Калашникова АК-12 версии 2023 года принят на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ», — сказали в пресс-службе концерна.

Там добавили, что соответствующее постановление правительства РФ было подписано 28 августа.

Президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что принятие АК-12 на вооружение Росгвардии имеет больше значение для концерна. По его мнению, это «свидетельствует о высоком доверии к оружию со стороны заказчиков».

«Это огромная мотивация к постоянному совершенствованию выпускаемых изделий и к повышению их качества с целью обеспечения безопасности наших военных», — добавил он.

9 августа Лушников заявлял, что концерн «Калашников» готов доработать автомат АК-12 с учетом пожеланий российских военных.

До этого Алан Лушников заявлял, что подразделение концерна «Калашников» завершает научно-исследовательские работы по теме экипировки с искусственным интеллектом «Легионер», в которую будет встроено управление беспилотниками.

Ранее в России упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО.

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