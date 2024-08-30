Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области устраивают расправы над гражданскими. Об этом ТАСС рассказал представитель силовых структур.

Собеседник агентства подчеркнул, что действия украинских солдат точно являются военными преступлениями, поскольку им известно, что перед ними обычные граждане, которые пытаются уехать.

«И стреляют, расстреливают их», — представитель силовых структур.

В качестве примера он рассказал о случае, когда в одном из приграничных сел машина с людьми была расстреляна фактически с обочины дороги. По словам собеседника ТАСС, в таком случае невозможно не понять, что в автомобиле находились мирные жители. Он также добавил, что часто со стороны украинских военных фиксируются случаи мародерства.

До этого замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса Вооруженных сил России с позывным «Кадет» обвинил украинских военных в расстреле троих детей, пытавшихся эвакуироваться в районе Малой Локни в Курской области.

Ранее пенсионер, над которым издевались солдаты ВСУ в Курской области, бежал из ДНР.