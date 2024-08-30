Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающие участие в боевых действиях на Красноармейском (украинское название — Покровском) направлении, пожаловались на нехватку снарядов. Об этом пишет газета Financial Times.

Журналисты обратили внимание, что сейчас российские войска активно продвигаются на упомянутом участке фронта. ВСУ, в свою очередь, столкнулись с дефицитом боеприпасов и иных ресурсов. Как сказал командир одного из артиллерийских подразделений украинских войск на условиях анонимности, руководство перенаправило большое количество снарядов формированиям, которые вторглись в Курскую область.

«Наши снаряды закачиваются. У нас просто их нет в достаточном количестве», — подчеркнул источник издания.

29 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о тяжелой ситуации на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, из-за этого ему «постоянно приходится принимать нестандартные решения».

27 августа украинский президент Владимир Зеленский назвал Красноармейское направление наиболее сложным для армии страны. Глава государства рассказал, что Киев фиксирует на данном участке фронта самое большое число штурмов со стороны российских бойцов.

Ранее Украине предсказали потерю контроля на всей территорией Донбасса.