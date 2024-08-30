В Евросоюзе заявили об истощении военных запасов из-за помощи Украине

Страны Евросоюза истощили свои военные запасы в связи с поставками помощи Украине. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует Reuters.

«В действительности мы истощили наши запасы, и теперь должны их пополнить», — сказал он.

По словам Борреля, в Евросоюзе уже пополнили запасы в размере 700 тыс. снарядов калибра 155 мм, но, подчеркнул он, сообщество не сумело достигнуть своей цели, поскольку «планируемое количество должно составлять миллион снарядов». Политик добавил, что европейские страны «активно наращивают производство».

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал расширить подготовку украинских военнослужащих на территории стран Европейского союза сверх уже обученных 60 тысяч бойцов. Он отметил, что позднее назовет число солдат, которых предстоит обучить. По его мнению, эта самая эффективная тренировочная миссия ЕС.

Ранее сообщалось, что помощь Запада Украине превысила $200 млрд.