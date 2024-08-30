В Новой Москве нашли обломки крупного украинского дрона

Фрагменты крупного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Бобер», который используют украинские военные, обнаружили на территории Новой Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации журналистов, обломки дрона нашли в акватории реки Моча и на ее берегу в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Роднево». В материале подчеркивается, что ширина фрагментов составляет 1,5 метра.

«Взрывчатки на нем обнаружено не было», — говорится в публикации.

На данный момент неизвестно, рухнул ли БПЛА из-за того, что его сбили российские системы противовоздушной обороны (ПВО). То же касается времени падения дрона.

В сообщении уточняется, что сейчас обломки беспилотника изучают специалисты. Сотрудники силовых ведомств, в свою очередь, проводят проверку по факту произошедшего.

21 августа министерство обороны РФ заявило, что в небе над Московской областью были уничтожены 11 украинских БПЛА. Комментируя ситуацию, мэр российской столицы Сергей Собянин назвал действия ВСУ одной из самых масштабных попыток атаковать город за все время с начала боевых действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в правительстве Москвы рассказали о ежедневных атаках дронов на столицу.