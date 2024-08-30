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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека

Гладков: при атаке дронов ВСУ на село Петровка пострадали два человека

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Depositphotos

Два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на село Петровка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что утром 30 августа дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на упомянутый населенный пункт. В результате один частный жилой дом получил повреждения.

При этом владелец здания сначала отказался от госпитализации, но позже бойцы самообороны все же доставили его в Октябрьскую районную больницу. Оказалось, что мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Также врачи диагностировали у него ссадины на спине, голове и бедре.

«Для прохождения дальнейшего лечения бригадой СМП (скорой медицинской помощи. — «Газета.Ru») он переведен в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное», — подчеркнул губернатор.

Также, по его словам, из-за действий ВСУ пострадал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. После атаки на Петровку он выехал на обследование села, однако по пути в автомобиль чиновника врезался украинский БПЛА.

«В результате атаки у главы поселения диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы», — говорится в заявлении.

Гладков обратил внимание, что сначала Старцева доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. Но позже медики приняли решение перевести его в областную клиническую больницу, чтобы местный офтальмолог исключил или подтвердил осколочное ранение глазницы.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области.

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