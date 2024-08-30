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Пленный боец ВСУ заявил, что его обманом направили в Курскую область

Пленный боец ВСУ Долгий сообщил, что не знал об отправке в Курскую область

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские офицеры перед атакой на Курскую область не говорили рядовым солдатам, что везут их в российский регион. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Долгий, передает РИА Новости.

В материале отмечается, что министерство обороны РФ предоставило журналистам видеозапись с допросом мужчины. Как сказал военный, его направили в Курскую область из Сумской области. При этом руководство убедило Долгого, что он отправляется «в командировку на три дня».

«Думал, где-то что-то поохранять и все, я не знал даже, что я в Курской области. Я узнал, только уже когда два дня там пробыл, что я в 82-й бригаде [ВСУ] и что я в Курской области», — сказал пленный.

Он добавил, что изначально в боях на территории приграничных районов Курской области участвовала лишь 82-я бригада ВСУ. Но сейчас данное украинское формирование несет большие потери, поэтому руководство начало отправлять на границу членов других бригад.

Также, по словам военного, на Украине молодые солдаты легко могут стать офицерами, если у них есть деньги. Для этого им даже не нужно высшее образование, подчеркнул Долгий.

«Ему 25–26 лет, а он уже капитан или майор», — уточнил боец.

Ранее в составе украинских формирований в Курской области заметили англоговорящих военных.

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Атаки на Курскую область
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