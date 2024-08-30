В МИД РФ рассказали об условиях содержания российских солдат в плену ВСУ

Российские солдаты, побывавшие в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ), жалуются на жестокое обращение и отсутствие регулярного питания. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

Дипломат рассказал, что неоднократно встречался с вернувшимися из плена российскими военнослужащими. По словам бойцов, их содержали «то ли в тайных тюрьмах, то ли в официальных колониях».

Как сказал Мирошник, один из солдат сообщил ему, что украинские военные переставали избивать пленных и начинали их кормить только перед визитами представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). При этом после того, как проверяющие уезжали, российских бойцов вновь «морили голодом и откровенно издевались».

Посол подчеркнул, что в настоящее время российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с попавшими в украинский плен военнослужащими. Данные собирают сотрудники Следственного комитета РФ и министерства обороны.

«Я думаю, что через какое-то время эти подробности будут известны. У нас есть целая база фиксации показаний людей, которые оказались, извините, в казематах украинского режима, и как к ним там относились», — подчеркнул дипломат.

В конце он уточнил, что после сбора фактов Москва представит их международному сообществу. Но это касается только тех стран, которые «будут слышать».

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