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На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Полтавской области

Глава ОВА Пронин: в Полтавской области повредили промышленный объект

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Thomas Peter/Reuters

Глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин сообщил в своем Telegram-канале, что в Полтавской области Украины вечером 29 августа промышленный объект получил повреждение.

О каком именно объекте идет речь, он не уточнил. Подробности Пронин также не привел.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что по складу в Сумах на северо-востоке Украины, где часто видели грузовики Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесли удар.

Накануне глава областной администрации Сергей Лысак писал, что в Никопольском районе Днепропетровской области Украины инфраструктура получила повреждения. По информации украинского официального ресурса, в четверг, 29 августа в Днепропетровской области сирены воздушной тревоги включали четыре раза.

В тот же день стало известно о взрыве в Доброславе в Одесской области. О его последствиях не сообщили.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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