Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал об успехах российской армии в Харьковской области

Марочко: ВС РФ за сутки продвинулись под Купянском в трех населенных пунктах

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие за сутки продвинулись в районах нескольких населенных пунктов под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские военные смогли продвинуться в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Розовка. Эксперт пояснил, что в этих районах сложный рельеф местности и большая часть стратегических высот, которые в основном находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Марочко сообщал, что ВСУ начали отступать с передовых позиций от Купянска Харьковской области. По его словам, на некоторых участках ВСУ оставляют на позициях оружие и боекомплект.

Накануне Марочко заявлял, что войска РФ наращивают давление на украинские оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Колесниковка, Новоселовское и Стельмаховка. Он сообщал, что Купянск серьезно поджат с севера, востока и юга.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ все реже открывают ответный огонь в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами