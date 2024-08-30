Военный эксперт рассказал об успехах российской армии в Харьковской области

Российские военнослужащие за сутки продвинулись в районах нескольких населенных пунктов под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские военные смогли продвинуться в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Розовка. Эксперт пояснил, что в этих районах сложный рельеф местности и большая часть стратегических высот, которые в основном находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Марочко сообщал, что ВСУ начали отступать с передовых позиций от Купянска Харьковской области. По его словам, на некоторых участках ВСУ оставляют на позициях оружие и боекомплект.

Накануне Марочко заявлял, что войска РФ наращивают давление на украинские оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Колесниковка, Новоселовское и Стельмаховка. Он сообщал, что Купянск серьезно поджат с севера, востока и юга.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ все реже открывают ответный огонь в зоне СВО.