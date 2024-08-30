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Мирошник заявил, что ВСУ используют ракеты со шрапнелью в Курской области

Мирошник: ВСУ наносят удары ракетами со шрапнелью в Курской области

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Сергей Аверин/РИА Новости

Украинские войска используют в Курской области снаряды РСЗО, начиненные шрапнелью. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник.

Он рассказал, что посетил регион на прошлой неделе и пообщался там с местными жителями.

«И вот я был в одном дворе, обычный частный двор, в который прилетел такой РСЗО. Там, наверное, не было места, где бы не прошило вот этими шариками», — сказал Мирошник.

По его словам, одна подобная ракета несет более 9 тыс. шариков диаметром 5-6 мм. Посол назвал особым цинизмом использование такого рода вооружений против мирных граждан.

Мирошник добавил, что подобные атаки отслеживаются в Форуме по безопасности российской делегацией в ОБСЕ. Она собирает подробно и протоколирует данные по использованию Украиной методов вооружений, которые нарушают различные конвенции.

Накануне Mash сообщал, что украинские военные пытались заминировать мост, который используется для эвакуации жителей Курской области.

Ранее Мирошник обвинил ВСУ в похищении жителей Курской области.

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Атаки на Курскую область
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