Удар нанесен по складу ВСУ в Сумах на северо-востоке Украины

Удар нанесен по складу в Сумах на северо-востоке Украины, где часто видели грузовики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, прилет пришелся в северную часть города, это произошло около 2:00 мск. После удара начался серьезный пожар с детонацией. Огонь пытаются ликвидировать до сих пор.

Накануне, 29 августа, Минобороны РФ сообщало, что российская оперативно-тактическая авиация за прошедшие сутки нанесла удары по резервам ВСУ в 11 населенных пунктах Сумской области, в том числе в городе Сумы. Удары были нанесены по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов восьми бригад украинской армии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.