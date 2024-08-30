Силы ПВО сбили 18 украинских дронов над четырьмя регионами РФ за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи сбили 18 украинских беспилотников (БПЛА) над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным министерства, Киев предпринял новые попытки атаковать объекты на территории России с помощью дронов самолетного типа, эти попытки пресечены.

Два дрона были сбиты над Крымом, 11 — над Брянской областью, четыре — над Калужской. Еще один беспилотник уничтожен над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 01:56 проинформировал о том, что в течение часа российские военные сбили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже, в 02:49, губернатор отчитался об уничтожении еще трех дронов. Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

28 августа военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что бороться с беспилотниками Вооруженных сил Украины, которым удается преодолевать большие расстояния и совершать атаки на территории Российской Федерации, можно с помощью подавления сигнала спутников.

Ранее при атаке Украины на Брянскую область пострадал глава округа.