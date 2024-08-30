Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) грабят, расстреливают и сжигают дома жителей Курской области, которым пришлось эвакуироваться. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В пример он привел рассказы самих жителей, которые отмечали, что ВСУ в нескольких деревнях расстреливали дома из бронетранспортеров и веселились от вида горящих домов.

Дипломат добавил, что украинцы «из-за какой-то злости или звериной жестокости» уничтожили и разграбили большое количество домов мирных жителей. По его словам, солдаты выбирают для такого «развлечения» домовладения получше.

До этого Мирошник говорил, что в Курской области заметили иностранных военных в рядах ВСУ, которые говорили на английском. Также там видели людей с грузинским акцентом и польские формирования.

Ранее стало известно, что в Пентагоне обсудят с главой МО Украины нападение на Курскую область.