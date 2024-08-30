Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД рассказали о грабежах ВСУ в Курской области

Мирошник: ВСУ грабят, расстреливают и сжигают дома жителей Курской области

close
Thomas Peter/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) грабят, расстреливают и сжигают дома жителей Курской области, которым пришлось эвакуироваться. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В пример он привел рассказы самих жителей, которые отмечали, что ВСУ в нескольких деревнях расстреливали дома из бронетранспортеров и веселились от вида горящих домов.

Дипломат добавил, что украинцы «из-за какой-то злости или звериной жестокости» уничтожили и разграбили большое количество домов мирных жителей. По его словам, солдаты выбирают для такого «развлечения» домовладения получше.

До этого Мирошник говорил, что в Курской области заметили иностранных военных в рядах ВСУ, которые говорили на английском. Также там видели людей с грузинским акцентом и польские формирования.

Ранее стало известно, что в Пентагоне обсудят с главой МО Украины нападение на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами