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Мирошник: под Курском видели англоговорящих бойцов и поляков

Мирошник заявил, что под Курском видели англоговорящих бойцов и поляков

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Курской области были замечены иностранные военные в рядах ВСУ, говорящие на английском, люди с грузинским акцентом и польские формирования. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

На прошлой неделе Мирошник посетил Курскую область и встретился с множеством местных жителей, которые рассказали ему о действиях противника.

«Люди, с которыми я виделся и от которых получал подтвержденные данные, упоминали о появлении на территории Курской области военных, говорящих на английском языке, с грузинским акцентом, польские формирования. Об этом говорили люди, которые, покидая свою территорию, сталкивались с этими боевиками на каких-то перекрестках, блокпостах или возле своего дома», — отметил он.

Мирошник подчеркнул, что у российской стороны есть все основания полагать, что в действиях украинских формирований в Курской области участвуют иностранцы в различных ролях.

Также бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о плачевном положении ВСУ в Курской области. «В живых осталось меньше половины войск, которые вошли в начале. Они не могут выбраться», — заявил он.

По словам эксперта, прибывшие на территорию региона иностранные наемники из Польши и США не могут сдаться в плен, поскольку это будет грозить им «большой бедой».

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее российские военные сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра.

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